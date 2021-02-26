أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر، الجمعة، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقال محافظ ذي قار ونائبيه على خلفية الاحتجاجات العنيفة في الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأنباء تفيد بأن الكاظمي أقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي ونائبيه حازم الكناني واباذر العمر من مناصبهم.

ولم يستن للمصدر ومصادر أخرى تواصلت معها وكالة شفق نيوز من تأكيد صدور قرار الإقالة من الكاظمي.

وتأتي هذه الأنباء على خلفية مقتل ستة متظاهرين الجمعة في أسوأ أعمال عنف تشهدها الاحتجاجات المتواصلة في الناصرية منذ خمسة أيام.

وقبل ذلك كان ثلاثة متظاهرين قد قتلوا في الصدامات مع قوات الأمن خلال الأيام السابقة في الناصرية.