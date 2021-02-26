سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

Category: سیاسة

Date: 2021-02-26T17:19:11+0000
أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر، الجمعة، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقال محافظ ذي قار ونائبيه على خلفية الاحتجاجات العنيفة في الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأنباء تفيد بأن الكاظمي أقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي ونائبيه حازم الكناني واباذر العمر من مناصبهم.

ولم يستن للمصدر ومصادر أخرى تواصلت معها وكالة شفق نيوز من تأكيد صدور قرار الإقالة من الكاظمي.

وتأتي هذه الأنباء على خلفية مقتل ستة متظاهرين الجمعة في أسوأ أعمال عنف تشهدها الاحتجاجات المتواصلة في الناصرية منذ خمسة أيام.

وقبل ذلك كان ثلاثة متظاهرين قد قتلوا في الصدامات مع قوات الأمن خلال الأيام السابقة في الناصرية.

related

‏استقالة قائممقام قضاء في محافظة ذي قار

Date: 2019-12-01 12:13:57
‏استقالة قائممقام قضاء في محافظة ذي قار

وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

Date: 2021-01-29 13:01:27
وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

مطالب معتصمي الناصرية: رفض التفاوض مع الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

Date: 2020-11-30 08:32:06
مطالب معتصمي الناصرية: رفض التفاوض مع الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

أين سجاد العراقي؟ معلومات جديدة "محبطة" عن اختفائه

Date: 2021-01-14 16:32:55
أين سجاد العراقي؟ معلومات جديدة "محبطة" عن اختفائه

صور.. قوة أمنية تفض تظاهرة ذي قار بالقوة

Date: 2021-02-22 08:31:13
صور.. قوة أمنية تفض تظاهرة ذي قار بالقوة

هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

Date: 2019-10-06 09:51:57
هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

Date: 2019-12-18 17:57:30
البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

منصب وترليون دينار.. صراع سياسي "خفي" يخلّف دماء في الناصرية

Date: 2021-02-22 20:33:44
منصب وترليون دينار.. صراع سياسي "خفي" يخلّف دماء في الناصرية