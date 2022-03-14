"أنا صاحب الانجاز".. شجار بين نائب صدري واخرى عن "السيادة" بسبب مشروع (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الاثنين، بأن مشادة كلامية حصلت بين نائبين من التحالف الثلاثي أحدهما من التيار الصدري والآخر من تحالف السيادة، تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين أفراد حمايتيهما، خلال جولة تفقدية للمشاريع الخدمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النائب عن الكتلة الصدرية علي الساعدي والنائبة عن تحالف السيادة عائشة المساري، يرافقهما أمين بغداد علاء معن كانوا يتفقدون المشاريع الخدمية في منطقة بوب الشام شمالي العاصمة، وادعى كل منهما أن الفضل يعود له في إنجاز بعض هذه المشاريع".

وبين أن "الأمر تطور إلى مشادة كلامية بين النائبين، ما دفع أمين بغداد إلى الانسحاب من الجولة التفقدية"، مشيراً إلى أن "الأمر لم يقف عند المشادة الكلامية بل تطور لاشتباك بالأيدي بين حماية الساعدي والمساري، ما أدى الى انحساب النائبين ايضا".

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، في وقت سابق اليوم، بمنع أمين بغداد علاء معن من السفر خارج العراق لحين اكتمال استجوابه تحت قبة البرلمان، مؤكدة أنه ارتكب مخالفات "جسيمة" مالية وقانونية.

ودعت نصيف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئاسة مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والادعاء العام، الى "إصدار أمر بمنع سفر أمين بغداد وكالةً علاء معن الى خارج العراق لحين الانتهاء من إعداد الاستجواب الذي شارفت جميع إجراءاته على الاكتمال وتحديد الخروقات والمخالفات المشخصة على هذا الأمين".

وبينت ان "طلب منع سفر امين بغداد يعود لوجود مخالفات إدارية ومالية وقانونية جسيمة تسبب بها هذا الأمين وهناك خشية من مغادرته العراق في أية لحظة، لاسيما بعد توافر عشرات الوثائق والاثباتات والقرائن المادية التي تؤكد ذلك".

كما وسبق للتيار الصدري أن طالب بإقالة أمين بغداد من منصبه، وقد وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في السادس من آذار 2022، كتاباً رسمياً لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه سحب يد أمين بغداد تمهيداً لاستجوابه في مجلس النواب.