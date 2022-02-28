نائب: 9 تريليونات دينار خُصصت للمتضررين من سعر الدولار لم تصرف حتى الان

شفق نيوز/ كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، داخل راضي، يوم الاثنين، ان تسعة تريليونات دينار كانت مخصصة في موازنة 2021 للفئات المتضررة من رفع سعر الدولار، لم يتم صرفها لغاية الآن، مشيرا الى ان وزير المالية ما زال مصراً على إبقاء سعر الصرف كما هو.

وقال راضي لوكالة شفق نيوز، ان "وزير المالية علي محمد علاوي عندما اقترح رفع سعر الدولار في موازنة 2021، اقترح أيضاً حلولاً لفئات محددة ذكرها خلال جلسة استضافته اليوم في مجلس النواب، منها تخصيص اكثر من تسعة تريليونات دينار لتعويض الفئات المذكورة لكن للاسف لم يتم صرف المبلغ المذكور لتلك الفئات بحسب كلام الوزير".

واضاف ان "وزير المالية قدم خلال استضافته عرضاً مفصلاً عن سعر صرف الدينار في الوقت السابق، وكيفية تقديم المقترح إلى مجلس الوزراء وتضمينه في قانون الموازنة والتصويت على القانون في الدورة البرلمانية السابقة".

واشار راضي الى ان "كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمان لم تصوت في الدورة السابقة على قانون الموازنة ورفضت تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، وما زال موقفنا ثابتاً لإعادة سعر الصرف إلى طبيعته".

ولفت الى ان "وزير المالية إجاب على الأسئلة التي طرحت من قبل اعضاء البرلمان، وقدم شرحاً مفصلاً عن إسهام تغيير سعر الصرف في تحسين الاقتصاد وزيادة العملة الصعبة وارتفاع احتياط البنك المركزي العراقي وتسديد بعض القروض الخارجية والسيطرة عليها".

واكد راضي ان "وزير المالية ما زال مصراً على قرار رفع سعر الصرف وابلغ اعضاء البرلمان بذلك خلال جلسة استضافته بالبرلمان اليوم".

وبات سعر صرف الدولار الحديث الأبرز في الأوساط السياسية والشعبية في الآونة الأخيرة على خلفية مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمجلس النواب بعقد جلسة خاصة للتباحث بشأن سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد والسلع.

وبعد ساعات من مطالبة الصدر، اعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، القيادي في التيار الصدري وعضو الكتلة الصدري، عن عقد جلسة برلمانية ووجه كتاباً لاستضافة وزير المالية علي محمد علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، إلا أن علاوي رفض حضور الجلسة فيما حضرها محافظ البنك، قبل ان يتم عقد جلسة اليوم التي حضرها الوزير.