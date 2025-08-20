نائب يؤكد: هناك إصرار نيابي للتصويت على قانون الحشد الشعبي

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب حسين السعبري، يوم الأربعاء، عن وجود حراك واسع داخل مجلس النواب لجمع التواقيع من أجل إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وقال السعبري، في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن "عدد التواقيع المؤيدة لعقد جلسة مخصصة لمناقشة قانون الحشد الشعبي بلغ حتى الآن أكثر من 120 توقيعاً، والعدد في تزايد مستمر".

وأضاف أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أكد قرب عقد الجلسة، وهناك إصرار نيابي على تمرير القانون خلال هذه الدورة، لأنه إذا لم يُمرر الآن فلن تكون هناك فرصة حقيقية لتمريره في الدورات المقبلة".

وبين السعبري أن "إقرار القانون يمثل رداً لجميل تضحيات أبطال الحشد الشعبي وضماناً لتحويله إلى مؤسسة رصينة لها قانون نافذ أسوة ببقية المؤسسات الأمنية".