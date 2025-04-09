نائب يؤكد: عازمون على عقد جلسة مطالب التربويين وعددنا بتزايد

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي المستقل هادي السلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن تزايد عدد النواب الذين تعهدوا بالحضور لجلسة يوم غد الخميس لمناقشة مطالب التربويين المتظاهرين في بغداد والمحافظات، مؤكداً 75 نائباً أبلغوا حضورهم وما زال العدد يتزايد.

وقال سلامي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب الذين تعهدوا بالحضور لجلسة يوم غد الخميس لمناقشة مطالب التربويين، بلغ أكثر من 75 نائباً".

ولفت إلى أن "عدد أعضاء مجلس النواب بتزايد مستمر وستعقد جلسة الخميس في موعدها المحدد لمناقشة مطالب التربويين ورفع توصيات إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مطالبة مجلس الوزراء بإرسال قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية".

وأعلن مجلس النواب، يوم الأربعاء، عن عقده جلسة خاصة لمناقشة ملف التربويين.

ووفقاً لجدول الأعمال، الذي نشرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن جلسة يوم غد الخميس، ستكون مخصصة لمناقشة ملف التربويين.

تشهد عدد من المحافظات العراقية موجة احتجاجات واسعة، نظّمها معلمون وموظفون، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

وكان مجلس الوزراء العراقي، أصدر يوم أمس الثلاثاء، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.

جاء ذلك خلال استضافة المجلس نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ يوم الأحد الماضي، تظاهرات كبيرة من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر، وما تزال مستمرة حتى الآن، في حين كانت أكثرها حدة ومواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، في محافظة ذي قار، التي شهدت صدامات أوقعت إصابات بين المتظاهرين، وتم انتقادها من قبل العديد من النشطاء وقوبلت برفض كبير.