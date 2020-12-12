نائب يؤشر حالات سلبية تعاني منها كركوك: الكاظمي أهملها

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية ريبوار طه، يوم السبت، ان محافظة كركوك تعاني من عشرات الحالات السلبية نتيجة الإهمال التي تتعرض له من حكومة مصطفى الكاظمي وأسلافه.
وقال طه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي يرزح فيه العراق وكل محافظاته تحت وطأة جائحة كورونا وتداعياتها التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين بشكل عام، لم نلمس جدية لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في التعامل مع تداعيات الجائحة والمشكلات التي ترتبت عليها، حيث تعاني محافظة كركوك في الوقت الحالي من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي يصل إلى 19 ساعة يومياً، فيما يتم تجهيز المواطنين بالتيار لمدة 5 ساعات فقط".
وأضاف، ان "هذا الانقطاع أثّر على طلبة المدارس التي قررت الحكومة أن يكون دوامهم إلكترونياً (أون لاين) ولا نعلم كيف سيقومون بواجباتهم في ظل هذا الانقطاع المستمر"، منوها إلى ان "المصابين بفيروس كورونا يتم علاج غالبيتهم في المنازل وفق آلية الحجر المنزلي، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء يؤثر أيضاً على احتياجاتهم".
وتابع طه، أن "هذه الحالة واحدة من عشرات الحالات السلبية التي تعاني منها محافظة كركوك في ظل الحكومات المتعاقبة، وهناك الكثير من المشكلات التي لم نلقَ آذان صاغية لدى الحكومة للاستماع إليها على الأقل، فكيف تتم معالجتها؟".
ولفت إلى أن "المواطنين في محافظة كركوك فقدوا الثقة بالحكومة الاتحادية لحلحلة مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم"، داعيا الكاظمي إلى أن "يقوم بدوره في النظر إلى أبعد نقطة، في هذا البلد ومتابعة شؤون المواطنين، ومن غير الممكن أن يتم الاستمرار في تجاهل هذه المحافظة ومواطنيها ولا نريد له أن يكون كسابق أسلافه في التنصل عن واجباته التنفيذية تجاه المواطنين".