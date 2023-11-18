نائب يوضح آلية انتخاب رئيس جديد للبرلمان: الأسماء المتداولة استهلاك إعلامي

شفق نيوز / كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، عدنان الجابري، يوم السبت، عن تفاصيل تتعلق بآلية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الأسماء المطروحة عبر الإعلام "استهلاك إعلامي فقط" لكون باب الترشيح لم يفتح بعد.

ونقل الجابري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قوله إن "لا تبليغ رسمي ورد إلى المجلس، من المحكمة الاتحادية بشأن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبالتالي العمل يكون على أساس غياب الرئيس، وليس خلو المنصب".

وأضاف المندلاوي، على لسان النائب المستقل: "في حال وصول القرار من المحكمة الاتحادية سنتحول إلى خلو منصب الرئيس وفق المادة 12 - 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي لا بد للمجلس من انتخاب رئيس جديد".

وعاد النائب الجابري، ليوضح أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بانهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، قد يصل خلال اليومين المقبلين الى مجلس النواب، ومن ثم يفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس".

وأشار إلى أنه "بعد وصول الكتاب من المحكمة الاتحادية إلى مجلس النواب، فبحسب القانون لا يستطيع المجلس عقد أي جلسة حتى لو كانت طارئة، وتكون جلسته فقط لفتح باب الترشيح وانتخاب رئيس جديد للمجلس".

ولفت الجابري، إلى أن "جلسة انتخاب الرئيس سيعقدها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وتكون فقط لإنتخاب رئيس المجلس، والأسماء التي ذكرت عبر الإعلام لـ(الاستهلاك الإعلامي فقط) ولم يتم فتح باب الترشيح بشكل رسمي".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، أول أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.