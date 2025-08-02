نائب يهاجم رئاسة البرلمان: الجلسة أُجّلت رغم حضور 149 نائباً

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب سعود الساعدي، يوم السبت، عن اصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، مشيراً إلى تأجيل جلسة اليوم رغم حضور 149 نائباً.

وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل المجلس"، مؤكداً أنه "لا يوجد في النظام الداخلي أي شيء تحت مسمى تعليق انعقاد جلسات مجلس النواب”.

وأشار إلى أن "رئاسة البرلمان تتحمل أيضاً مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات بحق النواب المتغيبين"، لافتاً إلى أن "القانون ينص على فصل النواب المتغيبين عن خمس جلسات، إلا أن هذا الإجراء لم يُنفذ".

من جانبه وجه، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بنشر اسماء اعضاء المجلس المتغيبين عن جلسة هذا اليوم واتخاذ الاجراءات بقطع مبلغ ( مليون دينار ) من راتب النائب المتغيب.