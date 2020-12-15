نائب يهاجم الكاظمي: يدعي محاربة الفساد ويدافع عن شركات الاتصالات

شفق نيوز/ هاجم النائب عن كتلة صادقون، محمد البلداوي، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسبب دفاعه عن شركات الهاتف النقال المتهمة بالفساد، مؤكداً السعي لاستجواب هيئة الإعلام والاتصالات لسكوتها عن هذه الشركات.

وقال البلداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "فوجئنا بحضور ممثل لرئيس الوزراء في جلسة المحكمة المخصصة لإيقاف تمديد رخص شركات الهاتف النقال، ودفاعه عنها".

وأضاف "نحن لم نفاجأ بقرار شركات الهاتف النقال، لكننا فوجئنا بوقوف الحكومة معها"، مشيراً إلى أن "الحكومة تدعي محاربتها الفساد لكنها تقف مع شركات الاتصالات المدانة منذ سنوات بالفساد وفرض ضرائب على الشعب".

وأكد البلداوي "نحن نقف اليوم لدعم قرار القضاء بإيقاف تمديد رخص الهاتف النقال"، مشيراً إلى أن "هناك توجه لاستجواب رئيس وأعضاء هيئة الاعلام والاتصالات بهذا الصدد".

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حكم القضاء العراقي بإبطال تجديد رخص شركات الهواتف المحمولة في البلاد.

وكانت السلطات الحكومية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 تموز/يوليو الماضي على أن تدفع الشركات 50 بالمائة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.

وتشير التقديرات إلى أن شركات الهواتف المحمولة تدين للدولة بمبلغ يتجاوز مليار دولار.

وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في العراق هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

ويشكو عراقيون، بمن فيهم نواب في البرلمان، من سوء خدمات شركات الهواتف النقالة وارتفاع أسعار خدماتها.