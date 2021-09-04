نائب ينتقد رئاسة البرلمان والكتل السياسية: الحملات الانتخابية عطلت العمل التشريعي

شفق نيوز/ حمل النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دانا محمد، رئاسة البرلمان العراقي والكتل السياسية مسؤولية عدم انعقاد الجلسات البرلمانية، لافتا الى ان الحملات الانتخابية لا تشل العمل التشريعي ومهام البرلمان الدستورية.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان "الحملات الانتخابية ليست سببا مقنعا لعدم عقد جلسات البرلمان كما ليس جميع النواب مرشحين للانتخابات، ورغم اهمية الحملات الانتخابية لكن المسؤولية التشريعية أهم من ذلك".

ولفت إلى أن "مدة الحملة الانتخابية التي تصل إلى شهرين ونصف الشهر، تعد مهلة كافية ووافية للحملات الانتخابية في ظل قانون الدوائر الانتخابية الذي اختزل الكثير من الجهود والمعوقات وتحديد الحملات ضمن دوائر انتخابية خالية من المناطق المغلقة والبعيدة عن المرشحين".

واكد على ان "الدعايات الانتخابية لا تعطل جلسات معدودة للبرلمان وواجباته الوطنية في تشريع قوانين مهمة بعضها جاهزة للتصويت لكن تم تعطيلها بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات اضافة الى اتفاقات دولية تتطلب موافقة البرلمان".

وألمح محمد الى "عدم جدية بعض القوى السياسية في عقد جلسات البرلمان أو عدم اتفاقها على بعض القوانين الا ان ذلك لا يخلي ساحة رئاسة البرلمان والكتل السياسية في آن واحد من مسؤولية عقد الجلسات وإلزام القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب بالحضور وإبعاد البرلمان عن انتقادات شعبية ورسمية ربما تزعزع ثقة المواطن بمجلس النواب واداءه".

يشار إلى أن الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من شهرين تشرين الأول المقبل، هي الانتخابات الوحيدة التي انطلقت حملاتها الانتخابية قبل شهرين ونصف الشهر من انطلاقها، وهو ما لم تشهده الانتخابات السابقة.