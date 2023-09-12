نائب ينتقد "التفاوض الخجول"للعراق مع تركيا: توجه برلماني لإقالة المسؤولين عن ملف المياه

شفق نيوز/ انتقد النائب المستقل علاء الحيدري، يوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"التفاوض الخجول والضعيف" للحكومة العراقية مع الجانب التركي فيما يتعلق بملف المياه.

وقال الحيدري لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب استضاف في جلسة اليوم وزراء الخارجية والموارد المائية والعدل لمناقشة ملف شح المياه والمشكلة الحقيقية بين تركيا والعراق"، مبيناً أن "هذا الملف أصبح هاجساً ومخيفاً لكل مواطن عراقي وخصوصا في مناطق الوسط والجنوب".

واشار الى انه "في السنوات الاخيرة بدأ الجفاف في الكثير من المناطق العراقية بالتحديد في الجنوب، وخصوصا الاهوار، بسبب قلة التخصيصات الاطلاقات المائية من قبل تركيا بحجج واهية". ولفت الحيدري الى "وجود اتفاقيات سابقة بين العراق وتركيا منها اتفاقية عام 1946 وتسمى اتفاقية الصداقة، اضافة الى اتفاقية عام 1987 حول تنظيم اطلاق الحصة المائية من تركيا الى العراق".

وتابع "للأسف الشديد تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، ونقولها وبصراحة وبعيدة عن اي تجرد ان هنالك تفاوضاً خجولاً من قبل الحكومة العراقية وبالتحديد وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية مع الجانب التركي".

واوضح الحيدري أن "العراق يحتاج إلى مفاوض قوي وشجاع مع الجانب التركي لنيل استحقاقات المياه وزيادة الاطلاقات المائية من قبل الجانب التركي باتجاه العراق، وفي حالة عدم تحقيق استحقاقات العراق، فإن هناك إجماع برلماني بإعفاء الوزراء المعنيين المسؤولين عن ملف المياه مع الجانب التركي".

واشار الى ان "وزارة الموارد المائية موقفها من شح المياه ضعيف وخجول جدا، ونحتاج إلى موقف شجاع وقوي وردّ على تركيا بمقاطعة البضائع من أجل زيادة الاطلاقات المائية إلى العراق".