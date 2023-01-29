نائب يلوح بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بانتخابات رئاسة لجنة النزاهة النيابية

شفق نيوز/ أعلن نائب في مجلس النواب العراقي يوم الأحد، عزمه الطعن بانتخابات رئاسة لجنة النزاهة النيابية.

وقال النائب دريد جميل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استبعادي من لجنة النزاهة النيابية في انتخابات رئيس اللجنة ونائبيه، وهذا مخالف للنظام الداخلي في مجلس النواب وسنقدم طعنا في المحكمة الاتحادية ببطلان انتخاب رئيس اللجنة ونائبيه".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، انتخب البرلمان العراقي النائب زياد الجنابي رئيساً للجنة النزاهة النيابية، كما تم انتخاب النائب عالية نصيف نائباً اول لرئيس اللجنة وكريم شكور نائباً ثانياً.