نائب يلاحق وزير المالية قضائياً بسبب 365 موظفاً

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب حيدر المطيري، يوم الأربعاء، عن تقديم شكوى رسمية ضد وزير المالية طيف سامي، متهماً إياها بـ خرق المادة (14) من الدستور العراقي التي تنص على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وقال المطيري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير وافقت على نقل 365 موظفاً من فئة الـVIP إلى مجلس النواب من وزارات ومؤسسات مختلفة، في حين عطّلت معاملات نقل آلاف الموظفين الآخرين.

وقررت وزارة المالية العراقية، مطلع العام الجاري، إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات بسبب عدم معرفة سقف الإنفاق المالي للسنة الحالية.