نائب يكشف عن فساد مالي بأكثر من 33 مليار دينار في بلدية النجف

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل هادي السلامي، يوم السبت، عن ملف فساد مالي في مديرية بلدية النجف بأكثر من 33 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال السلامي في منشور على صفحته الموثقة بالعلامة الزرقاء في فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "سعر كابسة القمامة 85 مليون دينار، في حين أن تكاليف تصليح الآليات 13 ملياراً و475 مليون دينار في سنة 2020".

وأضاف أن التكاليف "14 ملياراً و517 مليون دينار في سنة 2021، وفي سنة 2022 بلغت التكاليف 14 ملياراً و517 مليون دينار".

وأشار إلى أنه توجه إلى "هيئة النزاهة الاتحادية لتحريك شكوى ضد مدير بلدية النجف الحالي والسابق بسبب شبهات الفساد في صرف مبالغ في شعبة ورشة تصليح الآليات".