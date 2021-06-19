نائب يكشف عن عمليات "فساد كبرى" في امانة بغداد ويطالب بهيكلتها

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، يوم السبت، ان هناك عمليات فساد كبرى تجري في أمانة بغداد لتشويه العاصمة، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل شخصياً لإعادة هيكلة هذه المؤسسة.

وقال الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هناك "عمليات فساد كبرى لمقاولين تجري لتمزيق وتشويه العاصمة بغداد، فضلا عن تحويل المساحات الخضراء الى مراكز تجارية وتقطيع الاراضي الزراعية في منطقة البوعيثة جنوب غربي بغداد بإشراف وتحت انظار امانة بغداد".

وشدد على ان "اقتلاع جذور الفساد في امانة بغداد ضمان لتوفير الخدمات في عموم المدينة"، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة "التدخل الشخصي لإعادة هيكلة الامانة في ضوء تردي الخدمات وتراجعها في العاصمة".

واشار الى ان "المواطنين البغداديين لم يلمسوا اي تحسن خدمي في العاصمة"، منتقدا في ذات الوقت عدم وجود مشاريع استراتيجية تتناسب ومكانة بغداد التاريخية.

ولفت الربيعي الى ان "الشارع العراقي خرج للتظاهر وسيخرج مستقبلاً بسبب سوء الخدمات التي انعكست سلباً على حياة المواطنين".