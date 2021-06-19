سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائب يكشف عن عمليات "فساد كبرى" في امانة بغداد ويطالب بهيكلتها

Category: سیاسة

Date: 2021-06-19T13:04:38+0000
نائب يكشف عن عمليات "فساد كبرى" في امانة بغداد ويطالب بهيكلتها

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، يوم السبت، ان هناك عمليات فساد كبرى تجري في أمانة بغداد لتشويه العاصمة، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل شخصياً لإعادة هيكلة هذه المؤسسة.

وقال الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هناك "عمليات فساد كبرى لمقاولين تجري لتمزيق وتشويه العاصمة بغداد، فضلا عن تحويل المساحات الخضراء الى مراكز تجارية وتقطيع الاراضي الزراعية في منطقة البوعيثة جنوب غربي بغداد بإشراف وتحت انظار امانة بغداد".

وشدد على ان "اقتلاع جذور الفساد في امانة بغداد ضمان لتوفير الخدمات في عموم المدينة"، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة "التدخل الشخصي لإعادة هيكلة الامانة في ضوء تردي الخدمات وتراجعها في العاصمة".

واشار الى ان "المواطنين البغداديين لم يلمسوا اي تحسن خدمي في العاصمة"، منتقدا في ذات الوقت عدم وجود مشاريع استراتيجية تتناسب ومكانة بغداد التاريخية.

ولفت الربيعي الى ان "الشارع العراقي خرج للتظاهر وسيخرج مستقبلاً بسبب سوء الخدمات التي انعكست سلباً على حياة المواطنين".

related

أمر ديواني ينهي تكليف مسؤول في أمانة بغداد.. وثيقة

Date: 2020-12-05 20:18:50
أمر ديواني ينهي تكليف مسؤول في أمانة بغداد.. وثيقة

أمانة بغداد تصدر بياناً بشأن استقالة أمينها

Date: 2021-01-08 18:27:40
أمانة بغداد تصدر بياناً بشأن استقالة أمينها

الحداد ينتقد "فشل" حكومة كركوك في تقديم الخدمات ويطالب بغداد بالتدخل

Date: 2021-05-17 14:24:55
الحداد ينتقد "فشل" حكومة كركوك في تقديم الخدمات ويطالب بغداد بالتدخل

امانة بغداد تطيح ب6 مسؤولين كبار

Date: 2019-10-22 10:11:17
امانة بغداد تطيح ب6 مسؤولين كبار

أمين بغداد يطلب من الكاظمي اعفاء عبد الزهرة من منصبه.. وثيقة

Date: 2020-09-21 11:51:59
أمين بغداد يطلب من الكاظمي اعفاء عبد الزهرة من منصبه.. وثيقة