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نائب يكشف عن عقبات تعرقل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-20T12:31:34+0000
نائب يكشف عن عقبات تعرقل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة

شفق نيوز/ عزا النائب عن كتلة سائرون، رياض المسعودي، يوم السبت، سبب تأخر انعقاد الجلسة البرلمانية الخاصة بالتصويت على موازنة 2021، إلى تدخل الكتل السياسية في إعادة صياغة بعض مواد قانون الموازنة، إلى جانب أسباب أخرى.

وقال المسعودي لوكالة شفق نيوز، إنه بالإضافة إلى تدخل بعض الكتل السياسية بإعادة صياغة مواد قانون الموازنة، هناك أيضا بعض المشاكل والمطالب تعرقل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة.

وبين أن من تلك المعرقلات تخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي، ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، ومشاريع تنمية الأقاليم، والية وكمية نفط إقليم كوردستان.

وأشار المسعودي إلى انه لا يوجد موعد محدد لانعقاد جلسة اليوم للتصويت على قانون الموازنة.

وفي وقت سابق اليوم، عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعا مع ممثلي القوى السياسية، للاتفاق بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وذكر مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية في البرلمان العراقي عقدت قبل لحظات اجتماعا ضم ممثلي القوى السياسية، للاتفاق على صياغة المقترحات الأخيرة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021".

وترك مجلس النواب العراقي، وقت جلسته المقرر عقدها اليوم السبت، للتصويت على الموازنة الاتحادية لسنة 2021 مفتوحا، بسبب عدم وجود اتفاق سياسي رسمي للتصويت على قانون الموازنة.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب أمس الجمعة، جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون ذلك، لتقرر رئاسة البرلمان تأجيل التصويت إلى السبت، لاستكمال المناقشات بين النواب واللجنة المالية.

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