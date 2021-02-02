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نائب يكشف عن أرقام هائلة للأموال التي هربها نظام صدام

Category: سیاسة

Date: 2021-02-02T09:48:19+0000
نائب يكشف عن أرقام هائلة للأموال التي هربها نظام صدام

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي، مازن الفيلي، اليوم الثلاثاء، عن كمية الأموال المهربة خارج العراق في عهد نظام صدام حسين.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن "أموال العراق المهربة في عهد النظام البائد تبلغ 500 مليار دولار وهي تعادل ميزانية 5 سنوات بوضع العراق الحالي".

وأضاف، أن "هذه الأموال موجود في غالبية البنوك الأوربية الكبيرة".

وتابع الفيلي، ان "العراق بحاجة إلى تشريعات قانونية حديثة، واستقدام خبراء دوليين لدراسة كيفية استعادة هذه الأموال كون البلاد بحاجة ماسة إليها في الوقت الحالي".

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