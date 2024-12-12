نائب يكشف عن حراك للدعوة لانتخابات مبكرة: إنهاء البرلمان الذي لا يقدم شيئاً للشعب

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل محمد الزيادي، يوم الخميس، عن وجود رغبة بتقديم طلب لرئاسة مجلس النواب، لإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء عمل مجلس النواب الحالي، مبيناً أن البرلمان لم يتمكن من تشريع القوانين المهمة المختلف عليها.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب، خلال فترة تمديد الفصل التشريعي، لم يتمكن من تشريع القوانين المهمة والمختلف عليها"، مؤكداً أن "رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إدارة الجلسات".

وتابع الزيادي: "إذا استمر تعطل الدور التشريعي لمجلس النواب إلى ما بعد العطلة وفي الفصل التشريعي المقبل، سنجمع التواقيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء هذا المجلس الذي بات لا يستطيع تقديم خدمة للمواطن ولا للبلاد".

وأوضح بالقول: "إننا بعد العطلة التشريعية وفي الفصل التشريعي المقبل سنقدم طلبا الى رئاسة المجلس بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب من خلال تعديل قانون الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد".

وأخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته الاعتيادية رقم 20 يوم الأحد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للتصويت على مقترحات قوانين، الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

ورغم تمديد مجلس النواب في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي فصله التشريعي لمدة 30 يوماً لغرض إقرار القوانين العالقة، إلا أن المجلس لم يتمكن خلال فترة التمديد أيضاً من تمرير هذا القوانين الجدلية، وبالتالي تأجلت إلى الفصل التشريعي الجديد.

ودخل مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي بعد أن مدده لمدة 30 يوماً استناداً للمادة 58 من الدستور العراقي، وبالتالي انتهت تلك المدة وأصبح وجوباً الدخول في العطلة من 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى 9 كانون الثاني/ يناير 2025، بحسب الباحث السياسي، سيف السعدي.