نائب يكشف عن إحالة كتاب إعفاء مدير عام في التجارة لرئيس الحكومة

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب أمير المعموري، يوم الأربعاء، عن إحالة رئيس مجلس النواب، كتاب إعفاء والتحقيق بحق مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال المعموري في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب أحال كتاب إعفاء واحالة الى التحقيق بحق مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، الى رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "الكتاب معزز بتوقيع 100 نائب مع رؤساء الكتل السياسية، وذلك بسبب شبهات الفساد والمخالفات التي أدت الى هدر المال العام واستخدام التعسف الإداري مع الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى".