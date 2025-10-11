نائب يكشف طرفي النزاع حول منصب قائممقام الموصل: القرار يأتي جاهزاً من بغداد

شفق نيوز- نينوى

كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، يوم السبت، أن الصراع الدائر داخل مجلس المحافظة على منصب قائممقام الموصل يجري بين قائمتين رئيسيتين هما "نينوى الموحدة" و"نينوى المستقبل"، مشيراً إلى أن القرار الفعلي لا يُحسم محلياً بل يأتي جاهزاً من العاصمة بغداد بعد خضوعه لمساومات على مناصب أخرى.

وقال العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن المفاوضات الحالية لا تقتصر على اسم القائممقام فحسب، بل تمتد إلى تقاسم مناصب وأقضية أخرى، مضيفاً: "إذا قلت لهم دعونا نجلس ونتفق، يقولون لك إن أخذت القائممقام يجب أن نعوّض بمنصب آخر وثلاثة أقضية".

وأكد أن "الخلافات توسعت حتى داخل قائمة نينوى الموحدة، وبدأ الحديث عن تغيير مواقع وشخصيات في بعض دوائر الدولة"، مشيراً إلى أن "المصالح السياسية والحزبية هي السبب المباشر في تأخر حسم هذا الملف".

وأضاف العبد ربه: "إذا لم يُحسم وفق مبدأ (أعطيك وتعطيني)، فلن يُحسم هذا الموضوع قريباً".

يُذكر أن مجلس محافظة نينوى أجّل التصويت على اختيار قائممقام الموصل مؤخراً بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وعدم الاتفاق على مرشح موحد، في حين رشّحت كتلة السيادة محمد الأغا كخيار "مجتمعي".