نائب يكشف حصة ائتلاف السوداني في حكومة الزيدي

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية أحمد الدلفي، يوم الاثنين، عن حصة الائتلاف في الكابينة الوزارية المقبلة، مبينا أن وزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة والمعادن، ستكون من نصيبهم.

وقال الدلفي، لوكالة شفق نيوز، إن "ائتلاف الإعمار والتنمية سيحصل على 5 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، حيث سيحصل على وزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة والمعادن"، مبيناً أن "الوزارات الأخرى يتم التفاوض عليها حاليا لحسمها لصالح الائتلاف".

وأضاف الدلفي أن "رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني، سيبقى زعيما سياسيا ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، ولن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة".

يشار إلى أن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة سيبلغ 22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى الإطار التنسيقي، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكوردية.

يشار إلى أن مصدرا سياسيا، كشفت قبل أيام لوكالة شفق نيوز، أن وزارة التعليم العالي ستكون من حصة حزب تقدم (التي تحصلت على منصب رئاسة البرلمان) بزعامة محمد الحلبوسي، الحاصل على 27 مقعداً كحزب رئيسي، فيما سيحصل تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، الحاصل على 15 مقعداً، على وزارة الدفاع.

كما بينت مصادر، أن الزيدي سيلتقي القادة السنة من بينهم الحلبوسي، لأن الأخير رفع سقف مطالب حزبه في الكابينة الحكومية، الأمر الذي أثار جدلاً داخل كواليس القوى السياسية، خصوصاً مع دخول ملف الوزارات السنية مرحلة التفاوض المباشر.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الأسبوع الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل السوداني والمالكي عن خوض السباق على المنصب، في خطوة فتحت الباب أمام تسوية جديدة داخل البيت الشيعي بعد أسابيع من الانسداد السياسي بشأن شكل الحكومة المقبلة وتوزيع مواقعها السيادية والخدمية.