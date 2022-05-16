نائب يقلل من أهمية مبادرة المستقلين: مفاتيح الحل بيد القوى المتنفذة

شفق نيوز/ رأى النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، كريم شكور، يوم الاثنين، ان المبادرة التي اطلقها النواب المستقلون والقوى الناشئة لحل ازمة تشكيل الحكومة، لن تخرج بنتائج إيجابية لاسباب عدة.

وقال شكور لوكالة شفق نيوز، ان "مبادرة المستقلين لانهاء الازمة السياسية والبرلمانية الحالية محاولة دون نتائج لاسباب عدة ابرزها سيطرة القوى المتنفذة على حلول الازمة والخلافات التي تتطلب تنازلات للخروج من الانسداد السياسي".

ورهن شكور انهاء الازمة السياسية والمضي باستكمال تشكيل الحكومة "بتنازل القوى الكبرى عن سقف الطلبات وانهاء محاور الخلافات الرئيسية باعتبارها المسؤول الاول امام الشعب عن تعطيل تشكيل الحكومة وتأخر إقرار الموازنة والمشاكل والاستحقاقات القادمة التي خلفتها الازمة السياسية الحالية".

ويوم امس الاحد طرح النواب المستقلون والكتل الناشئة مبادرة عبر مؤتمر صحفي عقدوه، في مبنى البرلمان، وتضمنت 7 بنود لانهاء الازمة والانسداد السياسي.