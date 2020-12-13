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نائب يفسر معنى الرموز الوطنية بقانون جرائم المعلوماتية: كل فرد يحمل الجنسية العراقية!

Category: سیاسة

Date: 2020-12-13T10:10:34+0000
نائب يفسر معنى الرموز الوطنية بقانون جرائم المعلوماتية: كل فرد يحمل الجنسية العراقية!

شفق نيوز/ أكد عضو في اللجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاحد، إن قانون جرائم المعلوماتية يحقق التوازن المجتمعي بين حرية التعبير وحقوق الأمن الوطني، فيما لفت إلى إن الرموز الوطنية بالقانون تعني لكل فرد يحمل الجنسية العراقية.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لـوكالة شفق نيوز، إن "الغاية من التصويت على قانون جرائم المعلوماتية هو تحقيق التوازن المجتمعي بين حرية التعبير وحقوق الأمن الوطني والتي تشمل أمن الأفراد والمؤسسات والدولة".

وأضاف إن "الاحكام والقرارات التي تصدر بحق المتهمين ستكون وفق الجهات المختصة وهي المركز الوطني الادلة الرقمية هو المعني بإصدار دليل الادانة وبراءة المتهم والمحاكم المختصة هي من تصدر الأحكام القضائية بحق المتهمين مع تحديد مدة السجن والغرامة المالية".

وبشأن تفسير معنى الرموز الوطنية بالقانون، بين الغانمي، إن "الرموز تعني لكل فرد سواء كان سياسي أو موظف أو مواطن يحمل الجنسية العراقية".

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