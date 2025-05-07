نائب يعلن انسحابه من ائتلاف دولة القانون ويلتحق بـ"آراك"

شفق نيوز/ كشف النائب ثائر مخيف، يوم الأربعاء، عن انسحابه من ائتلاف دولة القانون والتحاقه بكتلة "آراك".

وقال مخيف لوكالة شفق نيوز، إنه "لقد انسحبت من ائتلاف دولة القانون، والتحقت بكتلة آراك المتحالفة مع ائتلاف إدارة الدولة بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم".

وأضاف أنه "لابد من أداء الدور الحقيقي للنائب لخدمة مواطنيه، ومن هذا المنطلق أعلنت انسحابي منذ مدة من دولة القانون، ونأمل أن نعمل على تقديم كل ما يسهم في تلبية حاجة مناطقنا".