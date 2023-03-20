نائب يطعن أمام الاتحادية في دستورية إحدى صلاحيات الحلبوسي.. وثيقتان

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، يوم الاثنين، تقديمه طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستورية صلاحيات رئيس المجلس (محمد الحلبوسي) في "مناقلة" النواب بين اللجان.

وكتب خشان، على صفحته في موقع فيسبوك، "طعنّا اليوم أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستورية المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تمنح رئيس المجلس صلاحية "مناقلة" النواب، على حد تعبير هذه المادة، بين اللجان كالأشياء، دون أن تراعي رغبة النائب ولا اختصاصه ولا خبرته".