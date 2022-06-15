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نائب يطالب بإقرار 7 وحدات ادارية في صلاح الدين كـ"مناطق منكوبة"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-15T17:41:28+0000
نائب يطالب بإقرار 7 وحدات ادارية في صلاح الدين كـ"مناطق منكوبة"

شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي الآمرلي، يوم الاربعاء، مجلس النواب والحكومة الاتحادية الى اقرار سبع وحدات ادارية في المحافظة كـ"مناطق منكوبة"، بسبب الفساد السياسي والاهمال الخدمي.

وقال الآمرلي لوكالة شفق نيوز، إن "الصراعات الحزبية والفساد السياسي والاهمال الخدمي حول صلاح الدين الى محافظة تعد منكوبة وتفتقر لمقومات العيش في غالبية المناطق التي شهدت حروبا مع تنظيم داعش الارهابي".

وبين ان "مناطق بيجي والشرقاط ويثرب وعدداً من الوحدات الادارية تعاني تردياً خدمياً وحرماناً كبيراً بسبب الانشغال بالمصالح والمغانم الضيقة بعيدا عن مصلحة المحافظة وابنائها"، مطالبا "بإقرار نحو سبع وحدات ادارية كمناطق منكوبة لاستحصال اهتمام خدمي من الحكومة والمنظمات الانسانية المعنية.

واكد الآمرلي ان "اكثر من ثلث نازحي صلاح الدين يرفضون العودة الى مناطق مدمرة خدميا ويفضلون البقاء في مخيمات النزوح في اقليم كوردستان ومناطق اخرى على الرغم من تحرير المحافظة منذ اكثر من ست سنوات".

وأدت سيطرة تنظيم  "داعش" عام 2014 على أجزاء كبيرة من محافظة صلاح الدين، ومحاصرة مناطق أخرى إلى الحاق أضرار كبيرة في اغلب الوحدات الادارية وتدمير معالمها  وبنيتها التحتية وتوقف الى جانب عمليات النزوح التي شهدتها هربا من بطش التنظيم.

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