نائب يطالب بإقالة وزير الثقافة: متعاطف مع الملحدين

شفق نيوز/ طالب النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، يوم السبت، بإقالة وزير الثقافة حسن ناظم لتعاطفه مع "الملحدين" والمسيئين للرموز الدينية.

وقال سالم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزير الثقافة "لم يحترم الرموز الدينية وذلك بتعاطفه مع الملحدين والمسيئين للرموز الدينية كسعدي يوسف الذي اساء الى شخص الرسول محمد وعلماء الدين".

وأضاف أن "الادهى من ذلك ان الوزير لم يلغي الكتاب الذي ارسله الى وزارة الخارجية لطلب الدعم للشاعر سعدي يوسف بل راح يبرر لموقفه هذا متحديا مشاعر الملايين من المسلمين".

وكان وزير الثقافة حسن ناظم، وجه يوم الخميس الماضي، رسالة إلى وزارة الخارجية ذكر فيها أن "من واجب وزارة الثقافة المهني رعاية الأدباء والفنانين، وعدم ادّخار أي جهد في الوصول إليهم في بلدان المهجر، ورعاية شؤونهم"، مطالبا الخارجية بـ"مخاطبة سفير جمهورية العراق في لندن جعفر الصدر، ليسارع إلى الاتصال بذوي الشاعر سعدي يوسف والاطمئنان على صحته، و زيارته نيابةً عن الوزير".