نائب يطالب الحكومة بـ"التعامل الجاد" مع ملف المعتقلين العراقيين في السعودية

شفق نيوز- بغداد

طالب نائب عن كتلة حقوق، يوم الأربعاء، بالضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراح المعتقلين العراقيين من سجونها، داعياً مسؤولي الحكومة العراقية إلى التعامل بجدية أكبر مع هذا الملف.

وقال النائب عن الكتلة مقداد الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 147 عراقياً معتقلاً في السجون السعودية، ومن ضمنهم ضابط في وزارة الداخلية، وإن المعتقلين أغلبهم أبرياء ويعترضون للتعذيب داخل السجون".

وأشار إلى لقاء جمع ممثلي الكتلة، يوم أمس الثلاثاء، بوزير العدل ووكيل الوزارة، مع الترتيب للقاء آخر بوزير الخارجية بخصوص المعتقلين العراقيين في السعودية، موضحاً أن هذه اللقاءات "ليكون هناك ضغط رسمي لإطلاق سراحهم من السجون".

وطالب الخفاجي، رئيسي مجلس الوزراء والجمهورية بأخذ دورهما الفعال للضغط على الحكومة السعودية بهدف إطلاق سراحهم.

وقال النائب إن "هولاء لو كانوا معتقلين في دولة أخرى لكان هناك حراك سياسي وعسكري لإجبار السعودية على إطلاق سراحهم".

يُشار إلى أن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية هو أحد الملفات التي تُثار بين فترة وأخرى من دون إيجاد حل لهذه القضية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2025، أعلن عن الإفراج عن عدد من المعتقلين العراقيين في السعودية، من قبل النائب السابق رائد المالكي.