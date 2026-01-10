نائب يصف جلسة البرلمان بـ"الاستعراض الإعلامي" وآخرون يدعون لإستضافة السوداني

شفق نيوز- بغداد

رأى النائب عن كتلة بدر النيابية شاكر أبو تراب التميمي، إن جلسة مجلس النواب التي عُقدت، اليوم السبت، والمخصصة لاستضافة مديري هيئات الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب، اتسمت بطابع "استعراضي وإعلامي"، وفق توصيفه.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة كانت عبارة عن استعراض إعلامي فقط"، مضيفاً أن "أغلب دول العالم تستفيد من أموال الجباية في كل أنواعها، ولكن في العراق وخصوصا في حكومة المستشارين الحالية نرى عكس ذلك"، وذلك في إشارة لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

ولفت التميمي إلى أن "أكبر ملفات الفساد موجودة حاليا في الهيئات التي استضافها البرلمان في جلسة اليوم".

إلى ذلك أفاد مصدر نيابي، بأن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم غد الأحد للاستمرار بمناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور المديرين العامين في الهيئات الثلاث.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز أن "بعض أعضاء مجلس النواب طلبوا من رئاسة المجلس استضافة كل من رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني ووزيرة المالية وبعض المسؤولين في جلسة غد الأحد لمناقشة حجم الإيرادات غير النفطية بسبب ما يمر به العراق من أزمة اقتصادية".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، عقد في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته المخصصة لمناقشة الإيرادات غير النفطية في البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس افتتح الجلسةؤبرئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وبعد اكتمال النصاب القانوني لعقدها بحضور 209 نواب.

وباشر مجلس النواب بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور: مدير عام الهيئة العامة للضرائب، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك، ومدير عام هيئة المنافذ الحدودية.

وتنعقد هذه الجلسة في وقت باشرت الهيئة العامة للجمارك و بقرار من حكومة السوداني، بتطبيق التعرفة الجمركية بنسبة 15% اعتباراً من مطلع العام 2026 على السلع الكمالية اضافة الى تطبيق المواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة بشكل "إلزامي".

وتسبب قرار تطبيق التعرفة الجمركية بارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة داخل السوق العراقية بأضعاف مضاعفة مما أثار سخط المواطنين العراقيين، مطالبين بالعدول عنه، حيث يقول خبراء اقتصاديون، إن قرار التعرفة الجمركية يهدف إلى سد العجز المالي الحاصل في البلاد.

وأقر رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، في نهاية العام 2025، بأن نسبة العجز المالي المتحقق لدى الحكومة الاتحادية بات يؤثر على مجمل قطاعات الدولة العراقية، مؤكدا وجود حلول لتجاوز هذه المرحلة غير انها تحتاج الى "وقت وصبر وتفهم".