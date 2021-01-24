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نائب يشكك بإصابة مسؤول عراقي بالفيروس: كورونا مو؟

Category: سیاسة

Date: 2021-01-24T08:56:17+0000
نائب يشكك بإصابة مسؤول عراقي بالفيروس: كورونا مو؟

شفق نيوز/ أبدى النائب عن تحالف الأمل هوشيار عبدالله، يوم الأحد، استغرابه من إعلان إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بفيروس كورونا قبيل استجوابه في مجلس النواب.

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه: "من غرائب الأمور إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بفيروس كورونا قبل استجوابه في البرلمان! هل المطلوب منا أن نصدّق بهذه الصدفة العجيبة؟".

وأضاف عبدالله، أن "هذا الاستغفال (في حال عدم إصابته) هو إهانة لرئاسة البرلمان التي ننتظر منها الرد المناسب"، وفيما وصف هذا الاستجواب بأنه "أصبح تحدياً "، ختم تغريدته بهاشتاك (#كورونا_مو؟).

https://twitter.com/Hoshyarabdullah/status/1353061703408214016

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