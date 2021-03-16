نائب يسخر من وزارة التجارة: نخشى أن تقتصر مفردات التموينية على الملح فقط

شفق نيوز/ وصف النائب المستقل عامر الفايز، يوم الثلاثاء، قيام وزارة التجارة بإضافة مادة (الملح) لمفردات البطاقة التموينية، بأنها محاولة لـ"إسكات" الأصوات الغاضبة من "فشل" الوزارة في إدارة هذا الملف، معرباً عن خشيته من أن لا يحصل المواطن إلا على الملح.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "إضافة الملح للبطاقة التموينية جاء نتيجة تعالي الأصوات ضد وزارة التجارة بسبب فشلها في ايصال مواد البطاقة الى المواطنين، رغم قلة هذه المواد بالأساس، ونرى أن إضافة الملح محاولة لإسكات الأصوات الغاضبة من هذه الوزارة".

وأشار الى ان "زيادة مفردات البطاقة التموينية بإضافة مادة الملح لا يعفي تغاضي الوزارة عن الفساد المستشري فيها"، مضيفا "كما نخشى من أن لا يحصل المواطنين إلا على الملح فقط ضمن مفردات البطاقة التموينية وهذه ستكون كارثة".

وأضاف النائب عن محافظة البصرة "كان على وزارة التجارة توفير مفردات تموينية تليق بالمواطن العراقي من ناحية الكمية والنوعية، وليس مواداً متوفرة بشكل كبير في الأسواق وبسعر رخيص جدا".

وقامت وزارة التجارة مؤخراً بإضافة مادة الملح إلى مفردات البطاقة التموينية التي تقلصت إلى لأربع مواد فقط هي الزيت والسكر والطحين والرز، وحتى هذه المواد لا يحصل عليها المواطن إلا كل عدة أشهر.