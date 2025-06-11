الإيزيديون يشكرون الحسان ويدعون بغداد لتنفيذ توصياته بشأن سنجار

شفق نيوز/ أعرب النائب عن المكون الايزيدي شريف سليمان علي، يوم الأربعاء، عن شكره لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، لما يبذله من جهود في متابعة أوضاع المكونات العراقية، داعيا الحكومة والبرلمان الى الاستجابة لمدا دعا اليه الحسان.

وأمس الثلاثاء، قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى بغداد محمد الحسان، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، سلط فيها الضوء على التطورات السياسية والأمنية في العراق، ومستجدات عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وقال علي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "باسم أبناء المكون الايزيدي، نتقدم بالشكر إلى محمد الحسان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لجهوده القيّمة في متابعة أحوال المكونات العراقية، بما فيهم المكون الإيزيدي بشكل خاص".

وأضاف أن "الحسان شخص بدقة ما يعانيه المكون الإيزيدي، لا سيما ما تعرض له من مآسٍ وفواجع على يد مجرمي داعش الهمجي، من إبادة جماعية وأسر للإيزيديات اللواتي ما يزال مصير الكثير منهن مجهولاً"، مشيراً إلى أن "الإيزيديين لا يزالون يعانون من مشاكل تحول دون عودتهم الآمنة إلى مناطقهم وسكناهم في سنجار".

وأكد النائب أن "اهتمام الحسان يؤشر إلى أن معاناة الإيزيديين تحظى باهتمام دولي لإيجاد حل لجميع مشاكلهم"، معرباً عن أمله وأمل المكون الإيزيدي بأن "تستجيب الحكومة العراقية ومجلس النواب لما دعا إليه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، من إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتهيئة الظروف الملائمة لهم، والبحث عن مصائر المختطفات والمختطفين، وتعويض المتضررين بشكل مناسب لما أصابهم من أضرار".

كما دعا إلى "تشكيل محاكم خاصة لمحاسبة المعتدين على أبناء المكون، ومعالجة ما لحق بهم من فواجع، بما يضمن إعادة كرامتهم وتوفير مقومات العيش الكريم والآمن، ومنع تكرار ما حصل من خطف وسبي وإبادة جماعية".

وأشار الحسان في احاطته امس، إلى التقدم في ملف حقوق الإيزيديين، مشيدًا بقرار الحكومة العراقية بإقرار حقهم في امتلاك الأراضي، ودعا إلى "تعويضهم وحمايتهم"، كما طالب الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإيزيديين في العراق.