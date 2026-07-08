نائب يرجح إكمال الكابينة الحكومية نهاية الشهر الحالي

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية مرتضى الساعدي، يوم الاربعاء، أن مجلس النواب بانتظار إرسال اسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة من قبل رئيس الحكومة علي الزيدي، فيما رجح أن يتم التصويت عليها نهاية الشهر الحالي.

وقال الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب وزارية، كان عليها بعض الملاحظات ولم تحصل على ثقة المجلس بسبب بعض الإشكالات السياسية".

وأضاف أنه "حاليا يوجد تفاهم وتقارب سياسي لحسم الوزارات الشاغرة في الحكومة، لكن الموضوع حاليا مؤجل إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية"، مبينا أن "مجلس النواب سيصوت على المرشحين للوزارات الشاغرة في نهاية شهر تموز الحالي، وسيكون هناك تغيير بعض اسماء المرشحين من قبل الاحزاب السياسية والإطار التنسيقي واختيار الأنسب للحقيبة الوزارية".

وكشف مصدر مطلع، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل إطلاق إحدى الكفالات المالية البنكية العراقية المحجوزة لدى الولايات المتحدة، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب ملفات اقتصادية واستثمارية.

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، أن القوى السياسية التي لم تستكمل حصتها من الكابينة الحكومية، وفقاً لاستحقاقها الانتخابي في الانتخابات النيابية الأخيرة، باشرت بتشكيل لجان داخلية تتولى فرز ودراسة أسماء المرشحين لشغل الوزارات التي تندرج ضمن حصصها الحكومية.

وربط الإطار التنسيقي الشيعي، استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بنتائج زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن حسم الوزارات الشاغرة لن يتم قبل عودته من واشنطن، بحسب تصريح القيادي في الإطار التنسيقي، النائب عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة مرتقبة للزيدي إلى واشنطن، منتصف تموز/يوليو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ينظر إليها على أنها محطة مفصلية في رسم ملامح العلاقة بين بغداد وواشنطن.