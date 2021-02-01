نائب يرجح عقد جلسة مساء الثلاثاء للتصويت على الموازنة

شفق نيوز/ رجح نائب عن كتلة الحكمة النيابية، يوم الاثنين، قيام مجلس النواب بعقد جلسة مساء يوم غد الثلاثاء، للتصويت على قانون الموازنة العامة، فيما أكد تواجد أعضاء البرلمان في بغداد.

وقال النائب عن الحكمة علي البديري لـوكالة شفق نيوز، إن "أغلب أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية متواجدون حاليا في العاصمة بغداد، بانتظار اشارة من هيئة رئاسة البرلمان لانعقاد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021".

وأضاف البديري أن "من المتوقع إن تحدد هيئة رئاسة البرلمان مساء يوم غد الثلاثاء؛ موعدا لانعقاد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب سيكون مساء الأربعاء".

ولفت البديري، إلى "عدم وجود أي اتفاق سياسي هو من أخر التصويت على قانون الموازنة"، مرجحاً أن "القانون سيشهد التصويت في جلسة غد الثلاثاء وفق اتفاق سياسي ورؤية واضحة لأعضاء البرلمان".