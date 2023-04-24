نائب يرجح تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لإقرار الموازنة: الوقت المتبقي لا يكفي

شفق نيوز/ رجح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الاثنين، تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بغية إقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية.

وقال المالكي لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام المتبقية من الفصل التشريعي الحالي لا تكفي لإقرار قانون الموازنة العامة، بالتالي فإن مجلس النواب ملزم بتمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً لحين إقرار القانون".

وأضاف "الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سينتهي يوم 9 أيار المقبل وبعدها سيدخل البرلمان في العطلة التشريعية لمدة شهر إذا تم إقرار قانون الموازنة في الأيام المقبلة".

وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء (18 نيسان الجاري) عن وجود خلافات واعتراضات سياسية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تمريرها "لن يكون سهلاً".