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نائب يرجح استئناف جلسات البرلمان الثلاثاء المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-06-12T13:34:58+0000
نائب يرجح استئناف جلسات البرلمان الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ رجح النائب عن كتلة الفتح النيابية محمد البلداوي، يوم السبت، استئناف الجلسات الاعتيادية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لمناقشة والتصويت على القوانين المهمة.

وقال البلداوي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد بعد أي موعد رسمي لاستئناف الجلسات الاعتيادية"، لافتا إلى إن "الثلاثاء المقبل يعتبر الموعد المرجح لاستئناف الجلسات".

وأضاف إن "هناك الكثير من القوانين التي ستطرح للمناقشة والقراءة الاولى والثانية على جدول الأعمال، بالإضافة إلى إدراج بعض القوانين المهمة للتصويت وعدم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

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