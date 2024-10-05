نائب يدعو مجلس نينوى لإنهاء الخلافات السياسية والعودة سريعا لطاولة الحوار

شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة نينوى مزاحم الخياط، اليوم السبت، مجلس محافظة نينوى إلى تفعيل لغة الحوار والابتعاد عن الخلافات السياسية، التي تسببت بتعطيل عمل المجلس.

وقال الخياط في تصريح لوكالة "شفق نيوز": إن "على مجلس المحافظة الانعقاد سريعا ومناقشة الخطط المستقبلية للمحافظة ودعم الإعمار وتجنب الخلافات والصراعات السياسية".

وأضاف، أن "على مجلس نينوى التحرك السريع من أجل إنهاء حالة الخلاف السياسي الذي عطل عمل مجلس المحافظة طيلة الأشهر الـ3 الماضية"، مشددا على أن "تلك الخلافات تؤثر سلبا على عمل المجلس والحكومة المحلية و ملف الإعمار بشكل عام".

وفيما أشاد بمبادرات محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، لحل الأزمة الحالية في مجلس المحافظة، دعا جميع الأطراف السياسية في مجلس نينوى إلى "تفعيل لغة الحوار ولاسيما أن عملهم وواجبهم هو تشريعي وخدمي وليس سياسي".

وفي وقت سابق، اتهمت كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى، جهات سياسية (لم تسمها) من خارج المحافظة بالوقوف وراء عرقلة الجهود لحل الأزمة السياسية التي تسببت بتعطيل العمل في المجلس منذ نحو 3 أشهر.

وقال رئيس الكتلة محمد هريس، لوكالة شفق نيوز، إن "جهات سياسية من خارج المحافظة تعرقل جهود إنهاء الأزمة الحالية في المحافظة".

وأضاف، أن "البعض من النواب والكتل السياسية من خارج نينوى تدفع نحو استمرار الأزمة في مجلس نينوى وتأخير انعقاد جلسات المجلس".

ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ نحو 3 أشهر، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز الماضي على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) بمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)".

هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".