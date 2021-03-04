نائب يدعو إلى اعادة النظر بمعايير المساءلة والعدالة: يجب استقطاب الكفاءات السابقة

شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة، يوم الخميس، الى اعادة النظر بمعايير المساءلة والعدالة، فيما شدد على ضرورة استقطاب الكفاءات الوطنية السابقة والعمل معا لتجفيف منابع الفساد والإرهاب وتأمين القواطع الساخنة في المحافظات المحررة.

وقال الجبارة وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية لوكالة شفق نيوز؛ ان هناك مخططا سياسيا بعيدا عن المصالح الوطنية يسعى لاستهداف قوت وأرزاق مئات الالاف من الاسر العراقية من منتسبي الاجهزة الامنية والاستخبارية ابان حكم النظام السابق.

وأضاف؛ أن تصريحات المعارضين من خارج الحدود كانت سببا ودافعا لقطع رواتب واستبعاد آخرين باستهداف جديد وهو استهداف وعقاب جماعي يخدم أطرافا سياسية في المناطق الغربية التي اجتاحها داعش أكثر مما يخدم المتضررين في محافظات الجنوب، وتدفع المتضرر الى الاعتقاد بأنهم هم من وراء ذلك لدواعي سياسية.

ودعا إلى اعتماد معايير عادلة تضمن مشاركة الكفاءات الوطنية وتغليب المصلحة الامنية والمعيشية في آن.

وبين أن انصاف المتضررين من النظام السابق يجب أن يحدد المدانين بارتكاب جرائم ضد الشعب في البلاد والأدوات الحقيقية لتلك الجرائم وعدم اعتماد عقوبات جماعية تستهدف قوت وأرزاق العوائل.

وأشار الجبارة الى ان التنظيمات الارهابية حاولت بمختلف مسمياتها وأساليبها الاجرامية "القاعدة وداعش "والتنظيمات المتطرفة الأخرى استهداف ضباط وقيادات امنية سابقة لاجبارها على العمل معها، وبخلاف ذلك تتعرض للاعدامات الشنيعة او تفجير المنازل، لافتا إلى أن هذا ماشهدته مناطق صلاح الدين ومحافظات اخرى طيلة الـ17 عاما الماضية نتيجة رفض هؤلاء أن يكونوا ألعوبة او ذراع لتنظيمات ارهابية متطرفة.

ولفت الجبارة الى انخراط الكثير من الكفاءات الامنية السابقة في صفوف الحشود القتالية ابان حرب تحرير صلاح الدين من تنظيم داعش عام 2014، وأن أعداداً كبيرة منهم استشهدوا خلال الحرب مع داعش، ومنعوا التنظيم الإرهابي من ارتكاب مجازر دموية جديدة في الكثير من القواطع الساخنة.

وحذر النائب من مخططات ومساعٍ سياسية لاستغلال قانون وإجراءات المساءلة والعدالة لدواع انتخابية وانتقامية لضرب خصوم سياسيين على حساب دماء وتضحيات المتضررين من الارهاب وعلى حساب الأمن المجتمعي في المحافظات الغربية.