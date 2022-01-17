نائب يدعو لاستضافة رئيس هيئة التقاعد في البرلمان بسبب "عدم الحيادية"

شفق نيوز/ دعا النائب عن تحالف "تقدم" رعد الدهلكي، يوم الاثنين، مجلس النواب الى استضافة رئيس الهيئة العامة للتقاعد للوقوف على اسباب تلكؤ اطلاق مخصصات الإجازات ومكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق، وعدم الحيادية في ترويج معاملات المتقاعدين.

وقال الدهلكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هناك العديد من المناشدات والشكاوى التي وصلتنا من منتسبي الجيش السابق والمتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة البلد، بشأن حالات تلكؤ في اطلاق مخصصاتهم تحت ذرائع مختلفة من بينها عدم وجود تخصيصات مالية".

وبين ان "تلك المستحقات واجبة الدفع كونها ضمنت كجزء من قانون الموازنة الاتحادية للعام الماضي وتم وضع جميع التخصيصات المالية لها".

واضاف ان "هناك حالة من التلكؤ والتخبط في عمل الهيئة، مستغلين تعطل عمل السلطة التشريعية في الفترة السابقة".

واكد الدهلكي ان "مجلس النواب عائد وبقوة لمواجهة جميع الجهات التي اخفقت في اداء واجباتها تجاه المواطن البسيط وسيكون اول تلك الجهات هي هيئة التقاعد ورئيسها من خلال استضافته في اقرب وقت ممكن للاستيضاح منه وبيان الاسباب التي تقف خلف هذا التلكؤ والارباك بالعمل رغم وجود كامل التخصيصات للهيئة ضمن الموازنة الاتحادية".