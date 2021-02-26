نائب يدعو الى حظر الترويج العشائري والطائفي للانتخابات في صلاح الدين

شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة، اليوم الجمعة، مفوضية الانتخابات الى حظر الترويج العشائري والطائفي خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، واعتماد عناوين تلبي طموحات الناخبين مهنيا ووطنيا.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز؛ إن "الترويج العشائري والطائفي طيلة الدورات الانتخابية الماضية تسبب بانشقاقات وتخندق داخل مجتمع صلاح الدين، وتهميش وتفاوت للحقوق والاستحقاقات الخدمية بين منطقة واخرى ما زاد من الانقسامات الاجتماعية وتفشي مظاهر الفساد والهيمنة السياسية خارج إطار الدستور العراقي".

واكد الجبارة؛ أن "محافظة صلاح الدين لا زالت حبيسة الحملات العشائرية والطائفية في جميع الدورات الانتخابات، ما سبب غياب فرص الكفاءات المهنية والاكاديمية عن الساحة السياسية وحرمانها من فرص التنافس الانتخابي المهنية".

وأضاف النائب عن محافظة صلاح الدين؛ أن "الترويج العشائري والطائفي انعكس على الحكومة المحلية في صلاح الدين ودوائرها الخدمية واعتمد معايير المحسوبية والقرب من النفوذ البرلماني لبعض الشخصيات ما سبب هدر للأموال والثروات وتفشي الفساد بشكل احترافي، مقابل ضعف الدور الرقابي والتغاضي عن محاسبة الفاسدين لاعتبارات سياسية وحزبية".

ودعا الجبارة الى انهاء هيمنة النفوذ العشائري والطائفي في المنافسة الانتخابية القادمة وفسح المجال أمام الكفاءات العلمية والشبابية لأخذ دور جديد يحمل عناوين وتطلعات أبناء صلاح الدين كافة بعيدا عن اي اعتبارات طائفية أو مناطقية، والخروج من "عباءة" بعض المتنفذين و المهيمنين على الانتخابات بقوة المال والسلاح.

وتشهد اغلب المحافظات العراقية باستثناء اقليم كوردستان صراعات عشائرية خلال الحملات الانتخابية ما انعكس سلبا على العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.