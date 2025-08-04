نائب يدعو الكتل الداعمة لقانون الحشد إلى التفاوض مع "المعترضين" لحسم الجدل

شفق نيوز- بغداد

دعا النائب المستقل حسين عرب، يوم الاثنين، القوى الشيعية إلى التفاهم مع الكتل السياسية التي ترفض إقرار قانون الحشد الشعبي، بغية حسم الخلاف وعقد جلسة لهذا الغرض.

وقال عرب لوكالة شفق نيوز، إن "على القوى الداعمة لتشريع قانون الحشد الشعبي الجلوس مع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى التي لا ترغب بتشريع القانون من أجل حسم هذا الخلاف قبل الذهاب إلى جلسة البرلمان والتصويت على القانون".

وأشار إلى أن "هناك دول وسفرات إقليمية وأجنبية تتحرك وتضغط لمنع تشريع قانون الحشد الشعبي في البرلمان".

وأضاف عرب "مجلس النواب انتهى من القراءتين الأولى والثانية لقانون الحشد، وتم إدراج القانون على جدول أعمال المجلس الغرض التصويت لكن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي قبل إقراره".

يشار إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء، خلا من مشروع قانون الحشد الشعبي.

وتثير مساعي تمرير قانون الحشد الشعبي في العراق جدلاً داخلياً وتحفظاً دولياً، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، التي أعربت مراراً عن قلقها من أن يُكرّس القانون "نفوذ إيران" ويعزز من قوة الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

وترى واشنطن أن مثل هذا التشريع قد يهدد سيادة العراق ويقوّض جهود بناء جيش وطني موحد، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الأمني الإقليمي وتنامي دور الفصائل المسلحة.