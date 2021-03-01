نائب يحذر من "احتكار" التيار الصدري للقاح كورونا واستخدامه للدعاية الانتخابية

شفق نيوز/ حذر النائب المستقل باسم خشان، يوم الاثنين، من "سيطرة وتحكم" التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بلقاح فيروس كورونا، فور وصوله العراق، مشيراً إلى أن وزير الصحة ووكلاء الوزارة تابعون للتيار، فيما نفت كتلة سائرون سيطرة أي جهة على آلية توزيع اللقاح.

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، ان "وزير الصحة ومعظم وكلاء الوزارة من التيار الصدري، وبالتالي فإن التيار هو المتحكم بالوزارة واللقاح، وبالتالي هو المتحكم بحياة المواطنين".

وأضاف "هناك مخاوف من استخدام هذا اللقاح لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل التيار الصدري واطراف سياسية اخرى".

إلا أن النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، قال لوكالة شفق نيوز، ان "لقاح كورونا لغاية الآن لم يصل العراق، ولو كان فعلاً هناك رغبة لاستخدامه لاغراض سياسية وانتخابية لوصل بشكل مبكر الى العراق".

وبين ان "الفئات المشمولة باللقاح متعددة، وفي مقدمتها الكوادر الصحية من شمال الى جنوب العراق، فهل يعقل ان يعطي اللقاح فقط للاطباء الصدريين؟".

وأضاف المسعودي ان "الحديث عن سيطرة التيار الصدري على اللقاح، هو جزء من تشويه الحقائق، وهذا الحديث بعيد عن الواقع ولا صحة له، خصوصا ان وزارة الصحة تابعة للدولة العراقية وليس للتيار او اية جهة سياسية وحتى الوزير يعمل وفق قانون وتعليمات لا يمكن تجاوزها".

ومن المقرر أن تصل أولى الوجبات من لقاح كورونا إلى العراق من الصين مساء اليوم الاثنين، وهي وجبة من 50 ألف جرعة تبرعت بها الحكومة الصينية للعراق.