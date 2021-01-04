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نائب يحدد 4 أسباب تعيق إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

Category: سیاسة

Date: 2021-01-04T15:47:04+0000
نائب يحدد 4 أسباب تعيق إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

شفق نيوز/ استبعد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال محمد شكور، يوم الاثنين، اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في حزيران القادم، محدداً 4 أسباب لذلك.

وقال شكور لوكالة شفق نيوز، إن "جملة من المعوقات الفنية والادارية والاجتماعية تحول دون اجراء الانتخابات في السادس من حزيران القادم ابرزها مطالب ضرورية بتعديل قانون الانتخابات وعدم قدرة المفوضية على تهيئة اجواء الانتخابات بجميع متطلباتها قبيل حزيران القادم الى جانب عدم قدرة الدولة على حصر السلاح وتأثيراتها على مجريات الانتخابات المقبلة وغياب برامج مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة".

واكد شكور "ضرورة اعتماد التصويت البايومتري لتفادي حالات التزوير والتلاعب واجراء انتخابات نزيهة يتطلع لها".

وبين شكور ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يمانع اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها في حزيران القادم شريطة تهيئة جميع مقومات نجاحها من قبل الحكومة ومفوضية الانتخابات".

ورجح النائب الكوردي اجراء الانتخابات اواخر تشرين الاول القادم وفقا للمعطيات والظروف المتوفرة في البلاد".

وبحسب تسريبات نيابية طالبت مفوضية الانتخابات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعها معه في (30 تشرين الثاني 2020)، بأن تكون الانتخابات المبكرة في نهاية شهر أيلول 2021، بدلاً من السادس من شهر حزيران 2021.

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