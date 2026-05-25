نائب يتهم قوى سياسية بالسعي لـ"إنهاء الحشد" عبر دمجه

شفق نيوز- بغداد

اتهم نائب عن كتلة حقوق، يوم الاثنين، قوى سياسية إلى جانب الولايات المتحدة، بالسعي لإنهاء وجود الحشد الشعبي عبر دمجه في مؤسسات أخرى.

وقال النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ضغوط أميركية وإقليمية، وحتى ضغط من قبل بعض الكتل السياسية، لإنهاء وجود الحشد الشعبي ودمج عناصر الحشد في الوزارات والمؤسسات الامنية".

وأضاف أن "ما يجري هو بمثابة ورقة ضغط على فصائل المقاومة والحشد الشعبي وممثليهم في مجلس النواب لتمرير بعض القرارات والمشاريع في الفترة القادمة".

ويؤكد أن "حركة حقوق النيابية ترفض تحويل ودمج عناصر الحشد البالغ عددهم اكثر من 200 الف مقاتل في وزارة أو مؤسسات أخرى".

وسرت أنباء خلال الأيام الماضية، تفيد بوجود توجه لإنشاء وزارة أمنية جديدة، تضم الحشد الشعبي وبعض القطعات الأمنية الأخرى مثل قوات حرس الحدود والشرطة الاتحادية.