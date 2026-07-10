نائب يتهم الكويت بقتل صياد عراقي واعتقال آخرين بالمياه الإقليمية ويطالب بطرد القنصل "فوراً"

شفق نيوز - البصرة

اتهم رئيس كتلة "الأساس" النيابية، النائب علاء الحيدري، اليوم الجمعة، السلطات الكويتية بقتل صياد عراقي واحتجاز آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الحادثة.

وقال الحيدري في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ما أقدمت عليه الكويت من قتل صياد عراقي في المياه الإقليمية العراقية، واعتقال مجموعة أخرى لأكثر من مرة، يمثل استهتاراً بالدم العراقي وتجاوزاً صارخاً على سيادة البلاد".

وأضاف النائب عن محافظة البصرة، أن "الحكومة العراقية ملزمة باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجريمة، وإلا فسيكون ردنا بالمثل، وعلى القنصل الكويتي مغادرة البصرة فوراً".

وفي السياق الميداني، أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، أمس الخميس، للوكالة، بوصول الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت، مساء أمس الخميس، عبر منفذ سفوان الحدودي، مبيناً أن جثة الصياد الضحية (نجم عبد الله خالد) قد وصلت رفقة الصياد المصاب بطلق ناري في الرأس (ثائر محمد سلمان)، بالإضافة إلى بقية الصيادين المفرج عنهم وهم كل من: (حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد).

ولفت المصدر إلى أن الصيادين كانوا قد تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل خفر السواحل الكويتي أثناء تواجدهم على متن الزورق العراقي الذي يحمل الرقم (IFB166).

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الكويت، أول أمس الأربعاء، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، فهد يوسف سعود الصباح.

وشدد حسين خلال اللقاء على أهمية وضع آليات وإجراءات وقائية مشتركة في مناطق التماس والمياه المتداخلة بين البلدين، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة التي أسفرت مؤخراً عن هذا الحادث المأساوي، وبما يعكس حرص الجانبين على صون العلاقات الأخوية وحماية الأرواح.