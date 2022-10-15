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نائب يتهم الكاظمي بـ"التواطؤ": اختتم حكومته بصفقة فساد إرضاء لمصر 

Category: سیاسة

Date: 2022-10-15T15:13:26+0000
نائب يتهم الكاظمي بـ"التواطؤ": اختتم حكومته بصفقة فساد إرضاء لمصر 

شفق نيوز/ هاجم النائب عن كتلة "صادقون"، حسن سالم، يوم السبت، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، متهماً إياها بـ"التواطؤ" مع شركة مقاولات مصرية لإكمال مشروع مدينة بسماية السكنية.

وقال سالم في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "الكاظمي يختتم حكومته الفاسدة بصفقةِ فسادٍ تتلخص بإيقافِ إكمال بناء مشروع بسماية السكنيّ من خلالِ إنهاء عقد شركة هانوا الكورية واستبدالها بشركة مصرية إرضاءً لمصر المطبِّعة".

وختم بالقول "الفساد والتطبيع وجهان لعملةٍ واحدةٍ".

ونظم العشرات من سكان مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد، في وقت سابق اليوم، تظاهرة طالبوا فيها بإعادة شركة "هانوا" الكورية المنفذة لمشروع المدينة إلى العمل، مؤكدين رفضهم لتولي أي شركة أخرى المشروع سواء كانت عراقية أو عربية أو أجنبية، إلى جانب رفعهم طلبات أخرى من بينها إقالة رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار، وتغيير مكتب المتابعة التابع للهيئة في بسماية، وطرد شركة "عراقنا" للخدمات، وقد غطت وكالة شفق نيوز التظاهرة في تقرير مطول.

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