نائب يتحدث عن فشل عقد جلسات البرلمان: الجميع منشغل بالانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب صلاح التميمي، يوم الأربعاء، أن انشغال أعضاء مجلس النواب بالانتخابات، هو السبب وراء عدم عقد جلسات البرلمان للمرة الثالثة على التوالي.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة النيابية الثالثة على التوالي لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، لانشغال النواب بالدعاية الانتخابية وترك دورهم التشريعي".

وطالب بـ"عقد جلسات في الأسبوع المقبل وحضور نيابي قوي مع تشديد المحاسبة بحق النواب المتغيبين"، مبيناً أن "قضية التغيب بسبب الانشغال بالانتخابات، لا تقتصر على البرلمان فقط، إنما حتى اصحاب المناصب التنفيذية في الدولة من الوزراء والوكلاء والمدراء".

وعلى صعيد آخر، أشار التميمي، إلى أن "هناك عملية لشراء البطاقات الانتخابية بغية انتخاب اشخاص فاسدين، فضلاً عن وجود نوع آخر من عملية الشراء البطاقات الانتخابية لغرض إتلافها وضرب العملية السياسية وإعادة البلاد إلى المربع الأول".

كما دعا المفوضية العليا للانتخابات والأجهزة الامنية والجهات المعنية إلى "متابعة هذا الملف بشكل دقيق ومحاسبة هؤلاء".

وتغيب أعضاء مجلس النواب العراقي، عن جلسة البرلمان وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني رغم دعوات الرئاسة لهم بالحضور وتحمل "المسؤولية التشريعية والقانونية".

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني"، فيما أشار مصدر نيابي إلى أن الجلسة تقرر تأجيلها حتى الأسبوع المقبل.