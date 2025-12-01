نائب وزير الخارجية الأميركي يصل إلى بغداد

شفق نيوز- بغداد

وصل نائب وزير الخارجية الأميركي لإدارة الموارد مايكل ريغاس إلى العاصمة العراقية، في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السيادة والاستقرار والازدهار في البلاد.

واستقبل ريغاس، في مطار بغداد الدولي، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، جوشوا هاريس، وفق تدوينة للسفارة نشرتها على منصة إكس.

وبحسب ما ورد في التدوينة، تُعزّز هذه الزيارة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق من خلال التواصل مع القادة والمجتمعات المحلية لدعم الأهداف المشتركة والمعنية بتحقيق السيادة والازدهار.

وكان بيان رسمي للخارجية الأميركية، ترجمته وكالة شفق نيوز، يوم 25 تشرين الثاني الماضي، قد أكد أن ريغاس سيعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، إضافة إلى الاطلاع على سير عمل المرافق الدبلوماسية الأميركية في العراق.

وبحسب البيان، سيشارك ريغاس أيضاً في افتتاح القنصلية الأميركية العامة الجديدة في أربيل، ضمن خطوات تؤكد، بحسب واشنطن، التزامها الطويل الأمد بدعم العراق وشراكة الولايات المتحدة مع إقليم كوردستان.