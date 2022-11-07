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"نائب وحيد في لجنة برلمانية".. استقالة الكتلة الصدرية تسبب أزمة "جديدة" في مجلس النواب

Category: سیاسة

Date: 2022-11-07T14:26:16+0000
"نائب وحيد في لجنة برلمانية".. استقالة الكتلة الصدرية تسبب أزمة "جديدة" في مجلس النواب

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، جياي تيمور، يوم الاثنين، عن وجود أزمة في توزيع النواب الجدد وبدلاء أعضاء الكتلة الصدرية، بعد انسحابهم من مجلس النواب العراقي.

وقال تيمور، لوكالة شفق نيوز: "إنني العضو الوحيد الأساسي في لجنة الشباب والرياضة النيابية، أما الأعضاء الآخرين هم ثانويين وأساسيين في لجان أخرى".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان لها علم بعدد الأعضاء في اللجان النيابية، وأن النائب الأول هو مكلف بالإشراف على اللجان النيابية"، مؤكداً مطالبته بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة لتوزيع النواب الجدد على اللجان".

وأوضح أن "لجنة الشباب والرياضة لا تستطيع عقد اجتماع، واتخاذ القرارات ومناقشة المواضيع المهمة، لأن عدد الأعضاء الثانويين في اللجنة، كانوا 10، وبعد انسحاب الصدريين أصبحوا 5 فقط".

وأشار تيمور، إلى عدم إمكانية "اختيار نواب لرئيس اللجنة، واكتمال النصاب واتخاذ القرارات، من دون وجود أعضاء أساسيين في لجنة الشباب والرياضة".

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