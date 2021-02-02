نائب: هيثم الجبوري يتلاعب برواتب الموظفين في موازنة 2021 وتحويلها للشركات الخاصة

شفق نيوز/ اتهم النائب عبد الهادي السعداوي، يوم الثلاثاء، هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، باستغلال منصبه لتحويل الموازنة الاتحادية الى موازنة مقاولين.

وقال السعداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية يقوم بتحويل مبالغ طائلة من استقطاع رواتب الموظفين الى شركات القطاع الخاص لتعويضهم عن ارتفاع سعر الصرف".

ودعا السعداوي رئاسة وأعضاء مجلس النواب إلى "الوقوف بالضد من هكذا إجراءات تثقل كاهل الموظف والمواطن على حساب قوتهم البسيط"، مطالبا بـ"اتخاذ خطوات تعمل على تخفيف أعبائهم، لا على حساب استقطاع رواتبهم".